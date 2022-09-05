新北市空軍三重一村是北部地區唯一僅存的日據時期防炮陣地，新北市近年推動OT委外經營，順利在8月簽約，預計12月底就會有文創藝術業者陸續進駐。文化局推動9月10日至10月10日舉行的「2022新北市眷村文化」，以新眷時代為主題，舉辦北北基桃眷遊嘉年華、雙十迎新舞會等系列活動，每周設置市集，達到活化目的。

文化局長龔雅雯表示，空軍三重一村2019年修復後，市府就規畫委外經營，希望引進民間投資活化眷村文化園區，民間團隊4月成功進駐營運，自營部分也已完成綜合評選，分別將8間同安東街及靠近光興公園的眷舍，分租給個人和公司，陸續活化。

龔雅雯說，空軍三重一村委外經營是由時藝多媒體傳播股份有限公司取得營運權，預計明年3月點交，自營區將由形容事物所設計事業有限公司、久泰企業行、愛秀演藝有限公司、張家翎、蔡宇恩、毛毛蟲創意行銷有限公司、李潔如、余承燦等生活、藝術及設計職人專家進駐，今年12月底前完成進駐，為三蘆產業帶來新發展。

文化局補充，空軍三重一村將在9月10日舉辦活化成果啟動儀式，現場會進行傳統入厝習俗，邀請眷戶、居民一起暖屋團圓，晚上也會有中秋慶團團演唱會，詳情可至空軍三重一村網站和臉書粉絲專頁查詢。