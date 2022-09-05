民進黨立院黨團5日舉行記者會，指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交通大學碩士論文也涉嫌抄襲，對此，林耕仁強調，他所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲，並提出4點澄清與回應。

林耕仁說，第1點，這是繼謝國樑、張善政被潑髒水後，現在又對他交通大學管理碩士論文發動攻擊，很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，並且轉移民進黨台北市長參選人陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救新竹市長參選人沈慧虹低迷的選情。

第2點是當時因為歸納他辦公室2008年至2010年的陳情案件，發現交通方面最多、治安方面問題次之，為進一步了解新竹市民關心的議題情況，在進入交通大學之後，即以「新竹市現況分析及未來發展建議─以治安、交通及觀光為例」作為論文題目，進行文獻研究。

第3點是他的論文是針對新竹市的治安、交通及觀光的現況分析，提供未來發展的建議，因此在文獻探討的部分針對政府資料進行分析，是他的研究流程。所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

但針對他的論文有6處疏漏引註，是他的失誤，感謝民進黨的提醒，他也會虛心檢討。

最後1點是他的論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀人格的不實指控，他不會屈服，他會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，也一定會全程出席說明，全力捍衛自己的清白。