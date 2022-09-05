跑遍選區各地的民進黨新北市長候選人林佳龍，上周在專家的帶領下，親自前往五股旗竿湖一起挖有綠寶石之稱的綠竹筍，並實地了解竹筍的生長環境、產銷運作及筍農的需求，承諾未來當選市長，將積極協助農民提升生活，行銷新北市的特產。

林佳龍今（5）日在臉書表示，上周與立委林淑芬、新北市議員賴秋媚、議員候選人李宇翔、顏蔚慈等人一同前往五股，先到賀聖宮參拜玄天上帝，與宮主、鄉親們進行交流，了解地方對市政發展的期望，隨後一行人前往旗竿湖，與「竹筍博士」吳國池一起挖綠竹筍。

「新北市政府前的錐形地標，就是以竹筍的意象，做為新北的特色代表！」林佳龍指出，五股、八里及三峽的竹筍都是新北的特產，他因此實地了解農培育竹筍的過程、生長的環境條件及產銷的運作。

林佳龍承諾，將來若當選市長，一定積極協助地方特色農產品的生產行銷，提升農民生活，也行銷新北特產！