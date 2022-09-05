權值股力挺，台股多空在14650點拉扯！

美國聯準會官員鷹派言論不斷及俄國關閉北溪一號天然氣供應加劇歐洲能源危機，上周五美股反彈呈現曇花一現在尾盤出現急殺，連6個交易日重挫收低，台股亦在上周四及上周五跟進補跌，今天亦因上周五美股重挫以低盤開出，不過，今天美股休市，且護盤神手持續護佑台積電(2330)等權值股，讓台股多頭稍微鬆了口氣，盤中指數一度開低走高，站上14750點，但飽受高庫存價格大跌壓力、近期強勢大漲的半導體個股因美國費城半導體指數連番破底，調節賣壓湧現，世芯-KY(3661)盤中大跌逾6%，天鈺(4961)下跌5%，玉晶光(3406)盤中重挫逾5%，明揚(8420)、倫飛(2364)、華星光(4979)、博智(8155)等盤中股價被打至跌停，中小型股走弱，致使台股無力反彈，盤中指數在平盤附近游走，截至11點40分為止，加權股價指數約14663.22點，下跌9.82點，成交量約1299.43億元；OTC指數為194.71點，下跌1.98點，成交量450.36億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.63%，其次是百貨類股及電腦設備類股，分別上漲1.02%及0.54%，表現較差者為光電類股、資訊服務類股及觀光類股，其中光電類股下跌1.06%，資訊服務類股下跌0.87%，觀光類股下跌0.8%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲.081%，表現最差為半導體類股、下跌2.08%。

就技術面來看，受到美股連番重挫拖累，上周五加權股價指數以14673.04點作收，累計一周下跌605.04點，跌幅約3.96%，周K收長黑棒，連兩周收黑，且跌破月線及季線，日均量為2164億元；櫃買市場因中小型股強勢上漲相對強勢，OTC收盤指數為196.69點，累計一周下跌1.84點，跌幅約0.93%，周K收十字線，終止連三周收紅，日均量709億元；今天台股雖然因美股休市一度無畏上周五美股持續重挫收低以小黑開出，盤中一度翻紅站上14700點，但隨後賣壓出籠，指數在平盤附近游走；上周台股受到美股連番重挫拖累，指數向下探底，雖然8月31日一度反彈站回15000點，但隨後連兩天重挫收低，不僅失守15000點，亦跌破月線/季線等重要支撐，雖然今天台股因台積電止跌，指數力守14650點，但近期強勢的半導體及中小型股紛紛重挫，若指數未能守住14519點，台股恐難逃持續探底壓力。

分析師表示，聯準會官員不斷放鷹，市場預期九月下旬FED將升息三碼，且美國維持對中關稅，加上俄國關閉北溪一號天然氣供應及大陸堅持封控清零政策不變等因素干擾，國際股市表現疲弱，而台股自7月因國安基金進場，短短一個多月反彈1547點，連面臨高庫存待去化、價格崩跌壓力的半導體及電子個股都漲勢驚人，美股連日破底，為台股後市增添變數，尤其是美股費城半導體指數相對弱勢，台灣半導體個股恐面臨補跌。

由於美國及歐洲等全球主要經濟體強勢升息衍生的資金緊縮效應加速顯現，預期全球股市及台股指數波動將加劇，台股指數上周再度跌落所有均線之下，技術型態轉弱，由於本周中秋連假將至，預期觀望氣氛轉濃，在指數未站上短均線之前，建議保守觀望，嚴控持股水位。

操作上，選股宜避開外資比重較高的權值股、股價處於高檔、可能跟隨美股補跌的半導體個股，以及弱勢航運股等，逢低可佈局績優工業電腦、網通個股及中低價轉機股，以及綠能/儲能、生技等防禦型選股為主。