台北市第一殯儀館去留曾是北市選戰熱門話題，2014年國民黨台北市長候選人連勝文主張遷往南港山豬窟，卻遭藍綠議員反彈，無黨籍台北市長參選人黃珊珊稱上任第一件事就是拆一殯，她5日受訪時重申，已編列一殯拆除預算送到議會審查，明年一定會執行，這不是空話；至於外界將其貼上「柯文哲代理人」標籤，她則說「我從以前到現在都是做黃珊珊，沒有做過誰的代理人。」

黃珊珊上午出席「幸福久久窩／北車全齡健康宅開幕儀式活動」前接受媒體聯訪，被問到一殯拆除恐牽涉派系利益，她強調，北市已編一殯拆除預算並送議會，明年定會執行，「因為二殯蓋好後，一殯就是會拆除」，這跟什麼利益沒關係，本來就要做，對的事情就要把它做好。

媒體追問，8年前連勝文也曾提出一殯遷建政策遭藍綠議員質疑，黃珊珊認為，她所提的拆一殯不是政策，因為二殯擴建、一殯拆除預算編列都在執行，「這不是空話，這是正在做的事」。她直言，一殯去留必須「先給、後拿」，先將二殯改建、擴大量能後，才有拆除一殯的機會，而不是隨便找地方去放。

由於黃珊珊多項政策延續柯市府政策，被外界稱為「柯文哲代理人」，她認為，自己跟柯有很多相同和不同的點，在市府時共識時意見也不完全一致，但兩人會盡量溝通，自己會拿出更好的方法和理由來說服柯，因此很多政策都是此情況下有不同調整，「我從以前到現在都是做黃珊珊，沒有做過誰的代理人。」

談及萬華夜市掛牌「挺珊」，她表示，自己在疫情期間，和萬華夜市攤商變成非常好的朋友，她知道對方要做這件事前，還特地囑咐說「不要亂花錢」，但後來攤商仍自己集資，還是很謝謝，會爭取更多人的支持。至於是否有感受到選戰棄保氛圍，她則直言，棄保就是侮辱台北市民的智慧。