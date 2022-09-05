聯準會（Fed）主席鮑爾在央行年會上，重申鷹派對抗通膨的堅定決心，造成股市震盪加劇，公債殖利率出現曲線倒掛，資金轉進投資等級債趨避風險，M&G投資表示，目前經濟數據好壞參半，宜持有股債多元配置，最簡便的方式是透過平衡型基金布局，保持投資組合的彈性來因應。

M&G入息基金研究團隊指出，根據目前利率期貨的反映，市場預期9月至少升息50個基本點，聯邦基準利率可能在明年3月見頂，但降息時間點將延後。利率持續上升更長時間的預期讓股市承壓，因為較高的利率將影響股票評價水準，尤其是成長股。

預期當前投資環境可能持續波動，以基金投資組合操作來看，同時平衡配置股票與公債的策略將發揮功效，面對衰退有利發揮避險效果，即便經濟軟著陸情況，股票表現較好，也可掌握股債及類股輪動機會，凸顯平衡型布局操作的優勢。

M&G投資提醒，近期應關注多項經濟數據，包括美國就業數據、9月13日發布的8月通膨數據、9月22日的Fed利率決策會議後的結論，此外還須留意歐洲冬季能源價格變動，通膨數據是否再上揚，均可能進一步衝擊股市，也代表持續緊抱平衡型基金，更有助抵禦波動擴大的風險。