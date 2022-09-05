周三（7日）進入24節氣中的「白露」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露期間正好遇上六星逆行，暗黑產業與違法行為將大量浮出檯面，全球打擊犯罪行動如火如荼展開；至於個人，容易覺得各方面動盪不安，這是老天爺要大家學會斷捨離，提升自我的警訊。

邱彥龍老師指出，9月7日到23日白露期間，海王星逆行出頭，詐騙集團仍想在檯面上迷惑群眾，帶風向影響輿論，但衝動魯莽的言詞早已被眾人看在眼裡，壞戲碼雖一再登場，但水星10日逆行，是非天秤開始動搖，只要不掺和其中，就能不被牽連受騙。

另外，白露期間天王星與土星逆行互刑，老問題會一再重複發生，不論是家庭、婚姻、事業、財富、健康、生死，都會感覺被牽扯，邱彥龍老師表示，這些業力的顯現，都是為了讓人能夠提升、改變自己，進而去解決問題，所以不要害怕，勇敢面對；如果這段時間幸運無災無難，則要相信自己是特別有福報的人。

邱彥龍老師也引用《焦氏易林‧屯之剝》卦曰：「天官列宿，五神共舍。宮闕光堅，君安其居。」指出，雖然這段時間大環境依然不佳，且干戈四起，但企業家、大老闆或領導者只要能結合志同道合的人做好自我工作，一樣可以穩如泰山，不受影響。