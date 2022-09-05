歷經20多年爭取與規畫，台中水湳轉運中心5日動工，將闢建地下3層、地上4層建築，兼具公共運輸轉乘、停車與商業機能；市長盧秀燕主持動工典禮，她表示，就任後修正調整原規畫，且預留銜接國道、捷運及人行通道的3個介面，預計2026年完工啟用。

盧秀燕與交通局長葉昭甫、台中市多位議員一同為水湳轉運中心動土，她表示，就任前台中市沒有任何轉運中心，主要在於財源問題，所幸經市府團隊克服困難，規畫4座轉運中心、其中3座已動工，全部都是市府自有預算，要感謝議員的支持。

水湳轉運中心工程經費39億元，臉書「台中青年」團體指盧秀燕推翻前市長林佳龍的既有規畫，不但連通國道高架專用道消失，也使得中清交流道周邊路口服務水準僅F級，呼籲應變更設計、恢復原有的高架專用道直通國道規畫。

盧秀燕則說，水湳轉運中心的設計經修正調整後，預留3個介面，以供未來銜接國道1號、捷運及人行通道，且以複合式國道客運成為主要構想，將可提供42席國道客運、12席是公車月台及汽車格位614個、機車格位1253個、604格自行車停車空間。

交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心為兼顧轉乘、停車及商業機能的多功能建築，其設計理念以北極星為構思，藉以比喻引領遊子返鄉的意涵，未來四面都將採用不同燈光照射，讓不同運輸工具看到燈光就知道來到哪一區，也配合智慧、低碳理念，將強化綠化及節能減碳。