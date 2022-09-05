每個人都有高光時刻，但是更常陪伴我們的卻是人生中各種挑戰與困境，布蘭登費雪（Brendan Fraser）稍早出席第79屆威尼斯影展，參與由他主演的《鯨》（The Whale） 首映，全場起立鼓掌6分鐘，讓他再也忍不住。

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

綜合外媒5日報導，導演戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）親自邀請布蘭登費雪起立，接受現場觀影人士的掌聲，美國知名網路論壇《Reddit》網友紛紛表示：「我需要這個重新站起來的故事，我太需要了。」「為不完整的人慶祝的感覺很好，我們應該做得更多。」「我喜歡有這麼多人支持他！他是我成長過程中最喜歡的演員，看到他受到如此好的待遇，我真的很高興。」感動全網。

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

在2010年之前，布蘭登費雪十分活躍，演出許多叫好叫座電影，演技也備受肯定，經歷離婚以及背部受傷後但他漸漸淡出了影壇，作品數銳減，而布蘭登費雪沉寂多年，如今他飾演《鯨一》位患有強迫性飲食失調症的英文老師，中年出櫃選擇與同志愛人私奔而離開自己的家庭，最終因愛人過世罹患暴食症，並試圖與自己 17 歲的女兒重新建立關係的故事。