你看過這種道路標線嗎？一名網友在臉書社團曬出一宜蘭市南館市場附近的街道照片，奇怪的是，該處道路的標線竟是3條黃線，但台灣的交通標線並不存在3黃線，因此文章一曝光隨即引起網友熱議，原PO還調侃這標線「可能是Adidas聯名款！」

這名網友2日在臉書社團《路上觀察學院》貼出1張照片，照片中的地點位於宜蘭市南館市場附近的南興街，仔細一看才發現該處的道路標線出差錯，畫成了3條黃線，原PO還搞笑表示，「雙黃線在路上常見，我們這邊則有三黃線，可能是Adidas聯名款。」

有網友2日拍下南興街的道路標線，搞笑直呼畫錯的3條黃線是運動品牌Adidas的聯名款。（翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

實際上透過Google地圖檢視南興街的街景，果真道路被畫上了3條黃線，還可見到3黃線與雙黃線的交界處，頁面則顯示街景為2020年所拍攝，也就是此3黃線的奇景至少已存在2年以上，卻都未被修正。

文章曝光後，不少網友幽默表示，「台三線？」、「因為很重要！所以要畫3條」、「我看了也三條線，黑色的」、「兩條黃線相處久了，有感情了，事情就這樣發生了」、「顏色不對，仿的」、「多的那條算送的」、「現在運動品牌也搞斜槓啊～跨足營造業也很正常」、「二送一是做生意的基本配備」、「再畫兩條線當五線譜」。