男星王力宏自從2021年遭到妻子李靚蕾毀滅性爆料後，一瞬間他人氣跌到谷底，活動代言及演出紛紛被取消，暫時消失在螢光幕前。沒想到近日馬來西亞谷中城卻傳出一名自稱是「大馬王力宏」的男子，在一處購物中心遭人毆打，影片曝光在網路上引起網友瘋傳及熱議，而男子的真實身分也因此曝了光。

根據馬來西亞《中國報》的報導，一名在網路上自封是「大馬王力宏」的男子，其實真實身分是名為江昭上的律師，在臉書粉絲團上擁有8.4萬人追蹤。而昨（4）日他前往吉隆坡谷中城逛街時，突然衝進兩名黑衣男子將他拖到一旁撲倒痛毆，後來才知他疑似玩弄黑社會老大的人妻，才會遭到報復痛毆，而網路上也開始瘋傳他被痛毆不斷求饒的影片。

大馬王力宏遭人毆打片

事後，大馬王力宏也立即在粉書臉書團上PO出受傷的照片，表示「報警了」，沒想到卻遭網友諷刺「你是律師還不告打你的人？」、「每天把別人的女人拿來抱，遲早的事，經一事，長一智」、「沒事啦！hotdog都還在」、「求故事」、「事出必有因」、「應該是在演啦」、「活該」、「打得好」。

沒多久，大馬王力宏也再度PO文，表示「我沒玩弄別人老婆，今天是第一次見，而且剛剛見面認識不到15分鐘」，接著曬出自拍影片再度為自己喊冤透露，自己是受到女子拜託，幫她挑選包包及鞋子，但大馬王力宏根本不知道她到底是否有男友或是老公，也不知道對方到底是女的還是男的。而此話一出再度吸引大批網友留言狂嗆「這部戲叫什麼名字」、「看來叫力宏的都喜歡人妻」、「人家說說謊不眨眼，你一直眨眼幹嘛」、「這是在自導自演嗎？」、「當我們三歲小孩啊！心知肚明」。

事實上，大馬王力宏因經常在網路上PO出與辣妹出遊的合照，有時候還會拍攝影片來吸引大眾矚目，如今他卻因此被打，也讓不少人等著看好戲。