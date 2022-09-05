【旅遊經 洪書瑱報導】

國人現在若到韓國釜山遊玩，尤其是親子家庭或是青少年遊客別忘了到釜山最大的主題樂園──「釜山樂天世界冒險樂園」遊玩，釜山樂天世界是今(2022)年3月31日，才對外開放的一座遊樂世界，佔地約 50 多萬平方公尺，是斥資5千億韓元所建造，比首爾樂天世界的大約3～4倍，全園區以「LORRY」為故事女主角，以及「LOTTY」搭救的故事去延展，景點和娛樂共有24處，而值得一提的是──許多遊客到「這裡」，遊客都穿上制服，紛紛打扮成學生模樣，彷彿重返學生時代，讓「釜山樂天世界」園區不僅是一處歡樂天地，也充滿青春與活力，並預計明(2023)年將有新飯店設施！

釜山樂天世界冒險樂園一隅(攝影：洪書瑱)

LORRY CASTLE(攝影：洪書瑱)

遊遊樂園不可或缺的頭飾(攝影：洪書瑱)

LORRY(攝影：洪書瑱)

Underland與Giant Swing、Giant Digger(攝影：洪書瑱)

園區除了釜山樂天世界地標「LORRY CASTLE」外，分為6大區域，由精靈女王管理，包括：「Joyful Meadows」、「Royal Garden」、「Wonder Woods」、「Rainbow Springs」、「Tinker Falls」與「Underland」等，並規劃了17 項各式各樣遊樂設施，還有小朋友最期待的演出和遊行等。

適合一般親子(攝影：洪書瑱)

適合一般親子兒童版雲霄飛車(攝影：洪書瑱)

17項遊樂設施，適合不同族群，有老少咸宜的遊樂設施，像是兒童版雲霄飛車、碰碰車、天鵝、旋轉木馬等，若您喜歡冒險刺激，不要錯過這三項遊樂設施，包括「Giant Diger」、「Giant Splash」以及「Giant Swing」等。

前為Giant Swing；後為Giant Digger(攝影：洪書瑱)

Giant Digger(攝影：洪書瑱)

「Giant Digger」全世界僅有8座，能夠以時速105km飛馳在高空中，並且可以360度旋轉的雲霄飛車，不僅具速度感還有旋轉力，搭上Giant Digger的遊客尖叫聲四起，直接挑戰腎上腺素。

Giant Swing(攝影：洪書瑱)「Giant Swing」是會 360 度龍捲風旋轉的巨型圓輪，還會前後以高45米、時速110米的龍捲風旋轉，高45米運行時左右來回擺盪，最刺激莫過與餐廳近距離接觸，讓「乘客」誤以為要「撞」進(Gemstone Dining)餐廳內，是一項驚險刺激的遊樂器具！

Giant Splash(攝影：洪書瑱)

「Giant Splash」可以從40公尺(約13層樓高)高直線下降，還有U 型軌道設計來回，並且衝進約有2,000噸水量的水道後，濺起大片水花的水上雲霄飛車，在炎炎夏日充滿刺激，不僅透心涼也讓人背脊涼！

提醒購買門票外，民眾欲玩遊樂設施，想快速通通關節省排隊時間，可至無人售票機購買「Magic Pass Premium」魔法通行證，2 項為 15,000 韓元、4 項為 27,000 韓元。

大樹爺爺(攝影：洪書瑱)

大樹爺爺只要將手掌放在感應處，大樹就會如老爺爺般開口說話((攝影：洪書瑱)

釜山樂天世界地標除了「LORRY CASTLE」外，園區的大樹爺爺，也是人氣打卡地標，這棵大樹不僅頂著茂盛的「樹帽」外，可供民眾乘涼躲烈陽外，主要這位慈祥大樹是會說話、介紹的「Talking Tree」，只要將手掌放在感應處，大樹就會如老爺爺般開口說話(韓文)，而且不僅說話，大樹爺爺會眨眼、動嘴也會擺動樹根，十分可愛。

花車遊行(攝影：洪書瑱)

花車遊行(攝影：洪書瑱)

遊樂園除了遊樂設施受到大小朋友喜愛，花車遊行更是受到遊客青睞，每日下午 2 點及 8 點都有LOTTY領軍，LORRY壓軸，舉行一連串「主題樂園之花─花車遊行」，熱鬧、華麗的表演，充滿歡樂氛圍。

在釜山樂天世界可租界各種款式制服(攝影：洪書瑱)

在釜山樂天世界穿著制服遊玩樂園是一件稀鬆平常的一件事(攝影：洪書瑱)

在釜山樂天世界穿著制服遊玩樂園是一件稀鬆平常的一件事(攝影：洪書瑱)

而值得一提的是，遊玩樂園除了購買有趣的頭飾外，在釜山樂天世界穿著制服遊玩樂園是一件稀鬆平常的一件事，在「LORRY CASTLE」內就有制服出租中心，遊客就能回到高中的青春時光，制服租借無限制時數，每人費用為 1.5 萬韓元，直至園區打烊前歸還即可。

Food Drop Restaurant(攝影：洪書瑱)

Food Drop Restaurant餐廳供餐的「雲霄飛車」(攝影：洪書瑱)

Food Drop Restaurant食物坐雲霄飛車而來(攝影：洪書瑱)

Food Drop Restaurant食物 (攝影：洪書瑱)

玩累了、逛累了，民生大事，總要解決，園內餐飲十分多元，有韓式、中式、西式、美式、輕食等餐廳，以及美食廣場。餐廳部分，最為特別當屬「Food Drop Restaurant」，提供義大利麵、燉飯、披薩、牛排、沙拉以及飲品等，而且這些食物及飲料，也能應景遊樂園，搭乘「雲霄飛車」從廚房到您的面前，不僅食物好吃，過程也充滿趣味。

交通：搭乘地鐵東海線至「奧西利亞（오시리아역）站」下車，於 1 號出口出站，步行約 10 分鐘即可抵達。