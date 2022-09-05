【旅奇傳媒/記者-張偉浩】眷村是出現在近代台灣歷史的特殊建築與居住型態，承載了許多人的成長記憶與生命經驗，也是珍貴的文化資產。在文化建設委員會的推動下，設法將眷村文化保留下來並予以活化，也讓眷村有了新的生命型態。

位在台中的臺中市眷村文物館，目前保存3棟具代表性的眷村建物，除了文物館展示推廣、眷村風味菜色與復古冰品小吃體驗及台式理髮外，更有老台灣的老物商行、文化創意市集導入時代感眷舍，讓民眾可以感受到眷村新舊融合的新風貌！

▲（左起）臺中市眷村文物館館長趙佳祥、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

兩果文化創意有限公司營運管理 打造臺中首座眷村文物館

臺中市眷村文物館，原為「北屯新村」，採用空心磚興建，室內坪數24～28 坪，配置2房1廳及衛浴設備，對於當時來說，可說是相當寬敞舒適，後來1966年在 「北屯新村」前村北側，空軍總司令部另外興建一批房舍，居住校級以上之飛行員及航空技術局與研究院之技術員，改命名為「凌雲社區」。

臺中市眷村文物館館長趙佳祥表示， 幾十年前在此居住的榮民陸續搬遷，歷經整頓、修建眷舍活化空間，保存3棟具代表性的眷村建築及其附屬建物，2014年11月中旬落成，佔地約2百多坪。2017年8月起由兩果文化創意有限公司營運管理，連結現在市民生活與往昔眷村文化，為臺中首座以眷村文化資產保存為主的地方館舍與文物館。

▲專為男士服務的老台式理髮廳「大方男士理髮」。 圖：臺中市眷村文物館／提供

「大方男士理髮」特展 蒐集百年男士理髮歷史與文獻

從館區入口，便可見古早「北屯新村柑仔店」，店內的古早味酸鹹甜及彈珠臺等童玩，勾起許多兒時回憶。「小梅花商行」店內的各種老台灣生活器皿及懷舊文獻，都讓人感受到早年人們的生活美學。

沿著路線走到眷舍與眷舍之間的狹小巷弄，還能看到一間專為男士服務的老台式理髮廳「大方男士理髮」，再繼續到下一棟房子，可看到介紹眷村歷史發展的常設展及固定每年更換的特展，勾起民眾對眷村生活的無限想像。

趙佳祥表示，目前以「大方男士理髮」 作為特展，研究蒐集近百年男士理髮的各種歷史文獻，回顧滿清、日治時代、戰後臺 灣，至現今男士油頭的復古熱潮，有受到日本影響的台灣派髮膠方形頭，或是穿皮鞋、梳油頭的上海派，或是穿木屐、聽收音機， 較樸實一點的福州派，都讓人了解每個時代的流行趨勢。

隨著台灣經濟越來越好，理髮廳也漸漸與特種行業畫上等號，也分為純的與不純的，女性理髮師不想被帶有異樣眼光，也發展出日系、港系、美系的時尚理髮廳。因此當時，還有太太帶先生去剪髮，才不會作怪的有趣現象。

此外，眷村內的「小梅花商行」可也是有所含意，劫富濟貧黑幫殺手劉煥榮就 是出身於此，加入了當地著名的小梅花幫， 因為他把賭場搶來的錢都捐給孤兒院，之後犯了死刑罪的時候，多名不分藍綠的立委聯署希望能槍下留人，步入刑場還深深向法官一鞠躬，高喊「中華民國萬歲」，並稱自己「對不起國家、社會」，也警惕了後世為人要改過向善。

▲方正谷眷村味可以品嚐到「老臺菜」及「眷村菜」的結合。 圖：臺中市眷村文物館／提供

「方正谷眷村味」進駐文物館 經典重現眷村料理的樸實滋味

如果看過電視劇《光陰的故事》就會對眷村內大江南北的美食給深深吸引，因此，在眷村內的「方正谷眷村味」可以品嚐到「老臺菜」及「眷村菜」的結合，經典重現眷村料理的樸實滋味。趙佳祥表示，方正谷眷村味就是讓人重溫眷村時代，附近居民吃飯聚會的場域，或是空軍社交聚會的場所，在觥籌交錯之際留下許多在地的故事與回憶。

▲小朋友跟著方正谷眷村味的主廚，從揉麵、桿麵到灑蔥，煎熟品嚐成品，體驗完整流程。 圖：臺中市眷村文物館／提供

▲小朋友體驗蔥油餅DIY，並拍下美好照片與學習單放在一起，作為紀念品。 圖：臺中市眷村文物館／提供

而方正谷眷村味也特別復刻「糧票換糧食」的制度，推出蔥油餅DIY的體驗，是當時眷村居民用換來的糧食，做成的包子、饅頭、蔥油餅、麵條各式主食的故事。旅客現在可以跟著方正谷眷村味的主廚，從揉麵、桿麵到灑蔥，煎熟品嚐成品，體驗完整流程，並拍下美好照片與學習單放在一起，作為紀念品。旅行社或是自由行的旅客也能跟臺中市眷村文物館預約導覽眷村館舍、品嚐眷村菜與DIY體驗，一次約可接待30名旅客，分為早上10點場與下午3點場，各1小時的體驗課程。

▲《基好事吉》初衷是讓彩虹成為日常，透過市集與民眾的日常建立連結。 圖：臺中市眷村文物館／提供

▲來「飛冰菓室」點碗傳統刨冰消消暑氣。 圖：臺中市眷村文物館／提供

「搶救大兵市集」懷舊眷村風 讓民眾一邊尋寶一邊玩遊戲

吃飽的旅客可以在「飛冰菓室」點碗傳統刨冰消消暑，或是逛逛每月固定舉辦一次的「搶救大兵市集」， 透過各種感官來做一個懷舊眷村生活滋味的體驗。趙佳祥指出， 文創市集這麼多，臺中市眷村文物館如何做出差異性， 因此他回想那個時代，大家同住一個眷村，每個人都有些看家本領，像是李爺爺的包子，王奶奶的裁縫能力，或是王伯伯的理髮技術，這樣互相的扶持就像是一個市集概念，也成為「搶救大兵市集」的靈魂所在。

現場有懷舊老物、童玩技藝、文創良品、餵飽餵滿、植感植栽、毛小孩物等復古文創攤位，也有吊酒瓶、套圈圈等夜市童玩體驗活動，讓民眾一邊尋寶一邊玩遊戲，感受濃濃眷村味。

此外，由台灣基地協會主辦的《基好事吉》從2021年3月開始，在台中各處辦理市集活動，「初衷是讓彩虹成為日常」，透過市集與民眾的日常建立連結，也在今年7月16、17日於眷村文物館登場，也有講座與街頭表演，來吸引不同的客群。趙佳祥指出，眷村文物館希望營造的就是可以讓人來休閒娛樂，或是帶著寵物來跑跑散步的空間，透過市集的方式吸引人潮，讓人駐足於此，消磨周末假日的時光，也能保留不同年代的產物，也用心延續眷村的傳統與故事。

▲套圈圈夜市童玩體驗活動，讓民眾一邊尋寶一邊玩遊戲。 圖：臺中市眷村文物館／提供

▲「小梅花商行」店內的各種老台灣生活器皿及懷舊文獻。 圖：臺中市眷村文物館／提供

臺中市眷村文物館

地址：臺中市北屯區天祥街19號

故事館：週二至週日，10：00～17：00

方正谷眷村味：週二至週日，中餐11：00～14：00、晚餐16：30～20：30

‧ DIY體驗：彈珠臺、蔥油餅

‧ 文創小舖：北屯新村柑仔店、小梅花商行

‧ 餐飲品牌：飛冰菓室，方正谷眷村味餐廳

‧ 理髮品牌：大方男士理髮

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