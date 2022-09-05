啦啦隊女神林襄近日遭PTT網友翻出學生時期的舊照和影像，酸她是二度發育，讓林襄的顏值和身材引發討論，其實林襄人紅是非多，她一直遭網友質疑身材是「假的」，林襄過去也大方讓啦啦隊學姊琳妲摸胸「驗貨」，並解釋自己從國小6年級就開始發育了。

林襄過去上琳妲YouTube頻道時，就大方穿比基尼入鏡，林襄當時表示從小學六年級就開始發育，田徑隊出身的她，很喜歡跑步類的運動，並不會因為豐滿上圍而受到地心引力所困擾。林襄也大方表示她的三圍是32E、23、33，好身材讓琳妲自嘆不如。

林襄好身材讓琳妲自嘆不如。（圖／取材自琳妲是0蛋 Youtube）

琳妲也提到，聽聞外界都說林襄是「假的」，於是她藉拍片機會決定親自驗貨，琳妲的手一觸碰到林襄上圍，立刻驚呼：「到底誰說妳是假的」，林襄則無奈笑說：「就是網友們」，還有網友自稱是專業醫美人員，讓林襄一度動念拍X光片，證明自己的清白。

林襄也在片中有感而發說，看到網友酸：「林襄根本就是靠身材」，會讓她很沮喪，林襄難過外界否定她的努力，表示她很用心想把事情和自己做好，「所以只能一直想辦法證明自己」。