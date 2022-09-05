新北市城鄉局今舉辦《改變的勇氣－垃圾山大變身》新書發表會活動，對於五股垃圾山變成五股夏綠地，民進黨新北市長參選人林佳龍批市府只做表面，未做相關配套，酸侯友宜「不要只是雷厲風行去拆違建，一般警察就會做，做為市長要有高度，應做產業園區，讓有潛力產業留在此，創造就業機會。」

林佳龍表示，五股垃圾山自行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時，就開始想要解決的問題，但五股垃圾山演變出很多問題，包括垃圾只有清表層，如果要全面清理要100億元預算，成本誰來負擔？要誠實告訴市民，以及土壤涉及汙染地下水，也必須要符合環保嚴格標準，不能只看到表象，把未登記的工廠拆掉。

他認為，這些產業被剷除後，很多人就失業了，將近上千工廠被拆掉後，並未安排新的工業區，他在台中市長任內一定進行同步配套，不要只是雷厲風行去拆違建，這是一般警察會做，做為市長要有高度，來做產業園區，讓有潛力產業留在此，創造就業機會，新北年輕人就不用離鄉背井到外面去找工作。

林佳龍說，這就是新北停留在台北縣格局的原因，現在最需要「新北大翻新」，讓新北邁向首都圈樞紐的領航城市、更國際化，讓新北市民生活提升到直轄市民水準。