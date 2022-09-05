中秋連假來金瓜石看百年神社重生！歷經台電5年修復的金瓜石神社古蹟，將於9日在新北瑞芳正式亮相，台電更搭配推出一連三日的黃金盛典藝術祭，從9日至11日期間限定搶先開放金瓜石神社，除看神社古蹟結合AR科技還原百年風貌，現場有國際知名的驫舞劇場、布拉瑞揚舞團演出、還有聯手設計師顏伯駿打造的限量超美主題口罩與扇子，及活動聯名限量台灣啤酒可拿，相約中秋連假藝術祭見！

台電表示，1980年代晚期隨礦產減少和台金公司結束營運，台電於新北瑞芳接續管理維護在地文化資產，近年持續投入文化資產保存並結合公共藝術，帶動地方多元發展，如2019年中秋夜盛大點亮的十三層遺址，另包含禮樂煉銅廠、金瓜石神社及正進行古蹟修復的太子賓館。

台電說明，金瓜石神社創建於1898年，並於1936進行改建，是臺灣歷史上第3座神社，為當時水金地區重要信仰指標，後因戰爭遭損壞，僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱，於2007年列為新北市市定古蹟。

台電2017年啟動神社修復計畫，由建築師張興傑以殘跡保留、保護樑柱不倒方式修復神社古蹟，期間陸續發掘第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻沿參拜道路種植上百棵櫻花樹，修復作業歷經5年完成。為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，此次更將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

台電搭配百年神社重生，將於中秋連假推出「黃金盛典藝術祭」，首日神社啟用儀式將由曾獲《紐約時報》專題報導的驫舞劇場表演《與百年相遇的美好》，舞者以舞步帶領漫步神社參道及登頂神社遺址，11日則在太子賓館演出。9、10日晚間瓜山國小則由甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率領布拉瑞揚舞團，首度於戶外演出大作《路吶》，表演現場也和當地里民合作擺攤，與在地共好，更有現場調製金瓜石風味酒品。

台電指出，三天藝術祭皆有金瓜石神社文資導覽，由古蹟修復與AR團隊和文資專家堀込憲二教授，介紹修復過程及透過AR體驗重現百年古蹟；另有國寶級草編匠師李龍師傅草編工作坊，驫舞劇場、布拉瑞揚舞團舞蹈工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。

台電提醒，9至11日活動適逢中秋連假，期間金瓜石地區將實施道路管制，建議多利用大眾運輸工具，搭乘公車(基隆客運1062與788、台北客運965)直達活動現場(黃金博物館、瓜山國小)；搭乘火車前往的民眾可於瑞芳站下車，轉乘上述三路線公車前往；若自行開車前往，則請於水湳洞停車場停車，再搭乘基隆客運788前往。另針對欲參加布拉瑞揚月光晚會的民眾，9日、10日下午五點於瑞芳區民廣場、水湳洞停車場兩處皆備有活動接駁專車，民眾可搭乘直達瓜山國小活動現場觀賞演出。活動完整資訊可參考台電公共藝術FB粉絲專頁。