美元指數持續強彈至110的高點，人民幣匯價因此承壓。截至5日11點，人民幣兌美元離岸價跌破6.94元大關，報6.9411元，跌235個基本點，單日跌幅0.34％，續創逾兩年新低。

人民幣兌美元在岸價現報6.9303元，較上日官方收盤價6.9028元跌275個基本點，跌幅0.4％。同樣續創逾兩年新低。

人民幣兌美元中間價5日報6.8998，較上日報6.8917元，跌81個基本點，跌幅0.12％。

人民幣中間價創2020年9月來新低
人民幣在岸價收跌近600個基點、貶破6.92 逾兩年新低
人民幣離岸價 一度貶破6.93
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