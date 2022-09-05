美元指數持續強彈至110的高點，人民幣匯價因此承壓。截至5日11點，人民幣兌美元離岸價跌破6.94元大關，報6.9411元，跌235個基本點，單日跌幅0.34％，續創逾兩年新低。
人民幣兌美元在岸價現報6.9303元，較上日官方收盤價6.9028元跌275個基本點，跌幅0.4％。同樣續創逾兩年新低。
人民幣兌美元中間價5日報6.8998，較上日報6.8917元，跌81個基本點，跌幅0.12％。
美元指數持續強彈至110的高點，人民幣匯價因此承壓。截至5日11點，人民幣兌美元離岸價跌破6.94元大關，報6.9411元，跌235個基本點，單日跌幅0.34％，續創逾兩年新低。
人民幣兌美元在岸價現報6.9303元，較上日官方收盤價6.9028元跌275個基本點，跌幅0.4％。同樣續創逾兩年新低。
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