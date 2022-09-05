2022迪士尼慶典活動9月9日即將在臺南安平登場，屆時大型的TSUM TSUM系列角色將現身安平遊憩碼頭。一卡通公司搭上這一波熱潮，5日再預告下一波新角色是Q萌的小熊維尼及超人氣史迪奇，9月8日上午11：00起將於momo購物網獨家開賣。

首波推出的TSUM TSUM系列米奇及米妮3D造型一卡通收集了嗎？起源於手機遊戲的TSUM TSUM，本意有「堆疊」的意思，每當看到各個TSUM TSUM迪士尼好朋友堆疊在一起的萌樣，真的超級療癒。

繼8月底推出米奇、米妮TSUM TSUM3D造型一卡通後，一卡通公司再公布最新一波TSUM TSUM的人氣角色是小熊維尼及史迪奇。

TSUM TSUM版小熊維尼更顯憨厚呆萌，圓嘟嘟萌樣讓人忍不住想捏捏他的小圓臉，而另一款化身TSUM TSUM的史迪奇圓滾滾身體、小小圓尾巴，多了一份俏皮感。

不管是上次的米奇跟米妮，還是這次的史迪奇跟小熊維尼，每一個都可愛到讓人超想收，通通帶回家堆疊起來，畫面一定超紓壓。

TSUM TSUM系列3D造型一卡通體積小巧，隨身攜帶無負擔，兼具一卡通功能，掛在識別證或鑰匙圈上嗶卡超方便，自用或送禮都超適合，喜愛TSUM TSUM的粉絲們別錯過趕快收編入手。

銷售資訊：「TSUM TSUM系列3D造型一卡通」(史迪奇/小熊維尼，二款)商品售價：450元/個開賣時間：史迪奇/小熊維尼款 9月8時上午11點起，米奇/米妮款同步現貨供應開賣地點：momo購物網。