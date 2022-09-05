中秋假期將至，與親朋好友相聚烤肉賞月共度佳節之際，雙十國慶雙鐵車票，也將於9月9日零時起準時開搶。搶票必備3寶：順暢的網路、靈活的雙手，還可準備好第一銀行「Living Green綠活卡」。

年底前刷綠活卡購買高鐵及臺鐵車票，單筆滿千元以上享5％現金回饋，卡友響應綠行動，使用電子帳單並以帳戶自扣卡費，每周五刷卡加碼10％回饋，即日起首次申辦綠活卡者再享10％刷卡金，合計達25％超殺回饋，等同訂票75折優惠。

綠活卡友刷卡買雙鐵票，除了可獲得回饋率超高的刷卡金，在搭高鐵方面，第一銀行更提供多項進階版好康，例如刷綠活卡支付全額票款享2,000萬元旅遊平安險保障、購買刷卡日起算4天內的標準車廂對號座車票，可使用紅利點數折抵票價15％優惠、標準車廂每張加價400元即升等商務車廂等附加服務，既拿現金回饋又享旅遊保障。

第一銀行長期關注並致力推展環境永續行動，於2017年領先發行臺灣首張使用PETG環保材質的「Living Green綠活卡」，並持續以實質高回饋鼓勵卡友搭乘雙鐵等大眾運輸工具。

此外，年底前只要在陽明春天、養心茶樓、MiaCucina、熱浪島南洋蔬食茶堂、義美食品、棉花田、聖德科斯、無毒農、石安牧場等蔬食餐廳或有機商店刷綠活卡，單筆滿額即享最高20％現金回饋，更多綠色消費優惠詳情請上第一銀行官網查詢。