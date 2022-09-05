尤姓兄弟「假徵車手，真搶劫」，去年7月間在通訊軟體貼文徵車手，張男等2人上鉤，先後騙到人煙較少的公園見面，到場時佯稱是警察辦案洗劫財物，還喝令張在原地蹲等其他員警來載，張空等了40多分鐘後，等不到警察來才自行返家；另名被害人「阿民」還遭兩兄弟棒打，台中地檢署依強盜罪將兩人起訴。

尤姓兄弟各18歲、23歲，2021年7月2日在Telgram通訊軟體貼文要徵車手，張男當天即聯繫應徵，尤與他約在深夜11時在清水區的鰲峰山公園見面，兩兄弟到場佯稱是「警察」，喝令張蹲下，交出身上物品，張不疑有他，交出現金8500元、香菸及手機等物放在地上。

尤要求張男在原地蹲著，等霧峰分局員警來載走，兩兄弟拿走財物後，離去。張男蹲了40多分鐘後，等不到警察到場，才自行離去。

尤姓兄弟5天後，再故技重施，「阿民」連繫要應徵，雙方約在沙鹿區的青山公園見面，兄弟各持鋁棒到場，自稱是警察，喝令「阿民」蹲下，要求交出財物，「阿民」交出現金1200元及價值約3萬元的2枚金戒指。

兩兄弟命「阿民」起身，持棍棒毆打後，要求他離開不准回頭，「阿民」害怕依指示離開現場。經被害人報案，警方循線查獲，兩人坦承犯案，台中地檢署檢察官依加重強盜罪起訴。