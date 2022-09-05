花蓮秀林鄉種植的薑、四季豆及苦瓜等3種作物因7月高溫缺水影響，出現植株葉面乾枯、生長受阻或落花、落果等現象，經農業處初步勘查，3種作物損害程度均為30％，預估總受損產值為130萬元。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

7、8月高溫未降雨，不只花蓮南區多樣農作物傳出旱災，北區秀林鄉的薑、苦瓜、四季豆及中區壽豐鄉的養殖蜆也受乾旱之苦，收成相當慘澹，經花蓮縣政府爭取，農委會公告現金救助，秀林鄉四季豆每公頃4.1萬元，苦瓜、薑5.1萬元；壽豐鄉蜆12.5萬元，12日截止受理。

秀林鄉種植薑、四季豆及苦瓜等3種作物面積分別為4.8、1及0.4公頃，今年7月受高溫缺水影響，出現植株葉面乾枯、生長受阻或落花、落果等現象，經農業處初步勘查，發現薑的受損面積為3公頃，四季豆0.3公頃，苦瓜則是0.15公頃，3種作物損害程度均為30％，預估總受損產值為130萬元。

除了秀林鄉農作物傳出旱災，壽豐鄉養殖蜆因夏季連日高溫出現大量死亡災損情況，據壽豐鄉公所所報8月旱災詳報，鄉內養殖蜆的總面積約20.37公頃，受損面積7.89公頃，其中，受損程度達25％，預估受損產值138萬元。

經農業處爭取後，農委會上月31日公告秀林鄉、壽豐鄉旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，四季豆救助額度每公頃4.1萬元、薑及苦瓜每公頃救助5.1萬元，蜆則是每公頃救助12.5萬元，受災的農漁友即起至本月12日止，可到農地或養殖地所在鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

今年氣候異常，年初大雨不斷，影響果實授粉，年中又因高溫少雨，作物缺水面臨旱災，花蓮自1月截至目前，申報天然災害現金救助品項，包括已核撥的壽豐鄉高接梨穗2.07公頃；瑞穗、卓溪、玉里、花蓮市等合計16公頃的改良種芒果；瑞穗、玉里約160公頃的西瓜；瑞穗茶區60公頃；光復鄉油茶樹5公頃；玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山金針等作物。

農業處長陳淑雯也提醒農友，近期若發現農作物生長情況不佳，請盡快向公所通報。