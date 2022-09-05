近期兩岸局勢不穩，讓不少台商調整大陸產能、處分閒置廠房，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務合夥會計師、海基會兩岸財稅法律顧問段士良提醒，因為工業不動產交易金額龐大且交易程序冗長複雜，加上大陸仲介良莠不齊，當沒有廠房處分經驗，且對當地仲介生態不了解時，一不小心容易陷入不良仲介圈套。

段士良表示，若發生類似情形，輕則延誤廠房處分時機，重則土地廠房及公司過戶他人卻無法收款，更列舉幾個跟大陸不動產仲介簽約時常犯的錯誤，提醒台商多加注意。

他說第一是所謂的「獨家委任」，雖然仲介會宣稱這樣才能專心幫客戶服務，但這也表示只能透過單一仲介出售，若台商業主無法隨時掌握不動產市場價值，可能會被仲介誤導賤價出售，又或被要求降價，認為除非一些特例情況，不建議跟仲介簽訂獨家委任。

第二是由不動產仲介負責交易安全。段士良說明，由於高額稅負導致大陸台商處分不動產幾乎都是採取股權移轉方式，但大陸因外匯管制，這讓台商必須先將股權移轉給大陸買家，外管才允許銀行將買家的股款匯出境外給台商在境外的控股公司。他說在無法一手交錢一手交貨的前提下，更涉及大陸公司股權移轉的複雜商業談判，並非一般的不動產仲介可以完成的。

此外，段士良也提醒，不少大陸仲介會要求賣方在簽仲介約、意向書簽訂或收到訂金時先收取部分佣金，但就算簽了買賣合約，也不代表最後能安全收到錢，因此建議至少收到8成款項後，才依照收款比例支付仲介費。