義大利經濟部長說，該國今年能源進口成本將增加一倍以上，達到近1000億歐元；他並警告政府不可以無限制地花錢來緩解經濟衝擊。
義大利與德國為依賴俄羅斯天然氣較多的國家。義大利有4分之3的電力是依賴於進口，很容易受到歐洲能源危機的影響。
義大利經濟部長Daniele Franco在周六的一場年度Ambrosetti商業論壇發表談話時指出，由於義大利的債務很高，義國不能再繼續紓困。
協助企業和家庭應付能源帳單的措施，即將獲得批准，加上此前推出的援助計畫，總價值將高達520億歐元。
Franco說，「透過公共財政來抵銷能源價格的上漲，其成本非常的高，我們是做不到這一點」。
在俄羅斯縮減供應之下，歐洲天然氣價格飆高，推高了電力價格，Franco說，重要的是讓天然氣和能源價格回到永續的水準。
法國財政部長Bruno Le Maire在同一場會議上說，有必要切斷天然氣價格與電價之間的任何關聯，使天然氣與電力價格完全脫鉤。
Franco說，2021年的能源進口成本為430億歐元，大致持平於2020年。部長警告2022年將多增加600億歐元，將抹去義大利與其它國家的貿易盈餘。
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