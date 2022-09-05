美國聯準會加快升息腳步，使得美元持續走強衝破110大關，亞洲主要貨幣面臨貶值壓力，美國財經媒體指出，隨著世界第二大經濟體大陸經濟失去動力，人民幣已跌至兩年低點，除了會波及大陸週邊國家外，更將打擊新興國家的出口吸引力，連帶衝擊新興貨幣甚至是非洲、拉丁美洲的貨幣走勢，也令人擔憂是否會重演1998年亞洲金融風暴。

報導指出，在過去幾個月，人民幣走勢相對抗貶，其作為新興市場的避險天堂一度享受著「至高無上」的地位，可幫助投資者躲避戰爭的動盪和通膨的失控，如今卻變成新興市場一大「威脅」。

北歐斯安銀行（SEB）首席新興市場策略師哈瑪倫德（Per Hammarlund）表示，預期人民幣將進一步走弱，其他新興市場貨幣也將面臨下行壓力，尤其在出口方面與大陸直接競爭的國家，將會受到最大的影響。

報導指出，人民幣已連續第6個月下跌，創下2018年10月陸美貿易戰以來的最長連跌紀錄，包括法國興業銀行、野村、美銀在內的銀行皆表示，人民幣兌美元可能貶破7的心理關卡。

值得注意的是，人民幣貶值對新興市場產生更廣泛的影響，高盛和法國興業銀行則指出，人民幣貶值包括新台幣、韓元以及馬來西亞、南非、墨西哥、泰國等國貨幣皆會受到衝擊。

法興銀行研究主管卡倫（Phoenix Kalen）說，在過去10年內，大陸和其他新興市場的貿易和金融聯繫明顯增加，使人民幣與全球新興市場貨幣脫鉤的情況變得更加困難。