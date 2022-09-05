路透報導，由於俄羅斯關閉輸往歐洲的天然氣，引發市場擔憂歐洲能源短缺、高通膨將打擊經濟成長，歐元兌美元下挫，測試20年低點。美元指數周一早盤也締造20年新高，一度突破110。

歐元在周一亞洲早盤觸及0.9903美元，與上月的低點0.99005美元僅一步之遙。英鎊同樣因能源成本節節上揚而走貶，兌美元下探至2年半低點的1.1458美元。

英國外相特拉斯周末承諾，她若成為下任首相，將立即採取行動對抗上揚的能源帳單以及提高能源供應。