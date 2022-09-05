生技產業策略諮議委員會議(BTC)今(5)日登場，生醫族群多頭火種續燃，北極星藥業-KY(6550)、醣聯(4168)、東生華(8432)等5檔個股剽悍強鎖漲停，明達醫(6527)、益得(6461)及太景*-KY(4157)等漲幅在7~8%不等，不過，高價股失去動能全面翻黑，股王藥華藥(6446)壓在平盤下方整理、晶碩(6491)及保瑞(6472)跌幅在5~6%不等。

BTC會9月5~7日登場，以「生醫＋智慧 健康零距離」為主軸，將透過生醫並聯智慧科技，展開「生醫韌性家園願景與布局」、「BioData翻轉健康大未來」、「多元觀點洞悉精準健康新契機」三大議題的引言及交流討論。政府大力推動生技產業CDMO(委託開發暨生產)模式，經濟部希望推動台灣成立國家隊，也將在今日舉行的BTC中討論。

北極星近日納入臺灣中型100指數成分股，受解盲、CDMO雙題材的推動，股價開高走高，飆鎖漲停板218元，至12:00，買單有超過1000張排隊搶著要買。北極星旗下肺間皮癌三期臨床數據預計9月中解盲，市場樂觀看待。

據過去歷史經驗，顯示當通膨見頂之後，生技製藥類股表現優於其他醫療領域；而當Recession(經濟衰退)發生時，生技製藥類股的表現也優於其他醫療領域的次產業。富蘭克林華美投信認為，生技類股經歷近一年修正，才開始走向上循環的階段，將進入下一波多頭起漲格局。