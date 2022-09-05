豐興(2015)周一(9月5日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價也每公噸上漲300元，廢鋼、鋼筋已連續四周上升。型鋼產品基價則持續平盤，型鋼也連四周持平。

豐興經理莊文哲表示，大陸疫情再度啟動封控，恐影響大陸鋼價，不過日本、美國當地廢鋼採購價上漲，導致出口價格續高。亞洲地區即將結束夏季限電，東南亞雨季也將過，需求可望提升。因此採購力也增強。不過目前所有鋼品均有下跌壓力，僅廢鋼獨漲，因此公司還是會小心謹慎面對。

回顧上周8月29日盤價，日美盤價持續走揚，豐興上周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價也每公噸上漲400元，廢鋼、鋼筋已連續三周上升，漲幅約1.98%-2.94%。型鋼產品基價則持續平盤。

本周豐興廢鋼收購價上漲每公噸至1.09萬元，鋼筋也上漲至每公噸2.09萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從395美元上漲至每公噸415美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續漲至每公噸385元，日美報價也已連四周上揚，澳洲鐵礦砂則由每公噸105.2美元轉下跌至94.65美元，持續在百元美元關卡打轉。