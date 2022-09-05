基隆市消防員持切割器切開回收箱鎖頭，將婦人救出。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

婦人脫困後，在馬路邊休息一段時間，才自行騎車離去。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆年約70多歲黃姓婦人5日凌晨3時許，前往中山區某回收箱投放舊衣，返程時想起手機在某個舊包包裡，嘗試從洞口伸手進入尋找，卻整個人掉進回收箱，右腳卡在洞口動彈不得，「倒頭栽」長達1個多小時，所幸路人經過聽見呼救聲報請警消，才順利獲救。

據了解，黃婦將舊衣投進回收箱後，突想起自己的手機疑似放在某個舊包包裡，趕緊返家拿丈夫的電話回到現場撥打，聽到回收箱裡傳出鈴聲後，便從洞口伸手進入尋找，卻重心不穩摔入，右腳被洞口門板夾住動彈不得，趕緊使用手機撥打110求助。

基隆市警察局第四分局中華分駐所凌晨3時45分接獲報案，婦人因緊張、頭暈說不清明確地點，警方誤以為在回收廠，前往搜尋許久一無所獲，返回派出所待命；直到清晨5時許，有晨運民眾經過該舊衣回收箱，聽見婦人微弱的救命聲，趕緊報警通知員警。

警方到場看見婦人倒掛在回收箱，立即聯絡消防人員協助，消防員抵達後，先放倒回收箱，斜靠在路旁護欄，再持切割器切開回收箱鎖頭，成功打開回收箱的門後，由1名消防員進入，協助婦人穩住身體，調整姿勢，再由外面的消防員接應，安全離開回收箱，才順利獲救，所幸婦人意識清楚，並無外傷，自述無需送醫。

婦人脫困後不斷感謝警消幫忙，她表示，不僅整個人「倒頭栽」，右腳又被門板夾住，在裡頭受困許久，「就快沒氣」。最後，婦人在馬路邊休息一段時間，才自行騎車離去，結束這場倒掛驚魂記。