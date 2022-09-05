台南美食阿堂鹹粥近日再度宣布漲價，招牌魚肚粥、魚皮粥從200元調漲到260元，網友氣得到店家Google刷一星負評，資深媒體人羅友志表示，在網路看到的一星負評幾乎都是情緒性字眼，跟店家賣的食物好不好吃完全無關，從這點就可以看出台灣人自大且自我感覺良好。

羅友志今（5）日於個人臉書粉專指出，看到阿堂鹹粥漲價，被網友以一星負評灌爆，他說他真的不太相信Google的星級評價，原因在於每次聽到被稱讚的地方美食，但網路評價都不是很高，只有3.9至4.2顆星。

羅友志表示，再看看那些給一顆星的網友留言，每個都是抱怨「等很久」、「遠道而來竟然賣完」、「沒告訴我要預定，害我白跑一趟」等，負評皆是情緒性字眼，跟食物美味程度毫無關聯。他說「台灣人的自大，從美食評價一顆星留言看最明顯，是自我感覺良好」。

言論曝光，引發網友贊同，「教育失敗，以為躲在鍵盤後就沒事」、「心態不好，應該多給鼓勵，凡事都要心存感恩」、「很多都把自己的情緒加上去評價，對很多業者是非常不公平」、「這是事實，評價大多和食物本身沒關係，單純就是自身情緒的發洩」、「真是一樣米養百樣人」。