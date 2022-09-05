嘉義縣議員羅士洋涉入布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案遭檢警傳喚未到，今向檢方請假出席嘉義縣議會定期會，羅士洋發言強調自己很委屈，沒有施壓公務人員，呼籲議員同仁做選民服務要小心，卡到利益關係不能去介入，還說案件有提到議長張明達，讓張明達當場錯愕、乾笑一聲，張明達事後澄清他毫不知情，連什麼案都不清楚，不怕檢調來查。

嘉義縣議會今起至10月4日召開第19屆第8次定期會，羅士洋透過委任律師向檢方表達議會開議等因素，改期至明天到案，羅士洋發言指出，他3天瘦3公斤，原本要做一件天大地大的事，連遺言都交待好了，自述當議員任內被搜查了6次，這次最「甘苦」、最嚴重。

羅士洋提醒議會同事，服務案件一定要小心，公務人員一不小心就會卡到，說他絕對沒有對公務人員施壓，當時只請拜託公所趕一下，結果卻受到這種委屈，還害到布袋鎮長陳鳳梅，這輩子很難還了！

羅士洋說他明天會到地檢署報到說明，還說可能連張明達也要去，聽說單子裡有寫到議長，張明達事後受訪表示，他連案件是什麼都不知道，也沒跟鎮長接觸過，既不知情、也從未參與，這些檢調都可以釐清，他不怕被調查。