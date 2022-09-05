Tablo與王嘉爾合作表演〈Imagine（想吧）〉。（愛奇藝國際站提供）

王嘉爾合作表演〈Imagine（想吧）〉。（愛奇藝國際站提供）

盛宇（右）在台上向老婆Kathy告白求婚。（翻攝自盛宇微博）

愛奇藝最強綜藝節目《中國說唱巔峰對決》上周六、日迎來第11期「REAL說唱夜」，為了讓rapper們暫時拋開比賽的緊張和競爭感，特別在總決賽前讓大夥一起坐在棚內吃喝放鬆，最大的驚喜則是兩位 「巔峰見證官」王嘉爾和Tablo（李善雄）驚喜現身，合作線上舞台〈Imagine（想吧）〉，Tablo更突然用中文跟王嘉爾告白「我愛你」，王嘉爾也回應「所有人都愛你」，相互表白展現對彼此的欣賞和好交情。

Rapper們精心準備表演，連番上陣讓觀眾大飽耳福， 「巔峰見證官」王嘉爾和Tablo也在線上觀看Rapper們的表演舞台，王嘉爾一開始就開心分享「Tablo哥的中文很好」，而面對王嘉爾的稱讚，Tablo謙虛地表示「已經忘了很多，還在學習」，之後更突然用中文跟王嘉爾告白「我愛你」。

另一個高潮就是「成功之父」聯盟的盛宇在表演〈浪子不懂愛〉歌曲後，邀請老婆Kathy上台並深情告白，「謝謝妳給我一個家，儘管我們已經再一起很久了，我一直欠你一個儀式」，說完就在台上單膝下跪求婚，隨後艾熱跟王以太獻上情歌〈別怕變老〉，其他Rapper們也跟著上台祝賀盛宇，場面感動溫馨。

下周，終於迎來《中國說唱巔峰對決》總決賽，四大聯盟將衝刺爭奪巔峰說唱聯盟之位，預告中可看見四大聯盟發起人接連放起狠話，其中在第一輪比賽瀕臨淘汰的楊和蘇先是豪氣地放話「如果敗者聯盟2最後真的拿了冠軍，那其他的隊伍真的就一文不值」，熱狗則信心滿滿的表示「就由我幫我各位小老弟剷平道路」，各Rapper們都摩拳擦掌，將為最後的比賽放手一搏。張藝興、陳立農也驚喜現身節目現場，令人相當期待總決賽的表演舞臺及最後結果，由MC HotDog熱狗、GAI周延、盛宇及楊和蘇KeyNG領軍的四大聯盟「寶貝大聯盟」、「冠軍FOREVER」、「成功之父」、「一席之地」誰將登頂稱霸，成為華語最強的「巔峰說唱聯盟」？請一定要鎖定愛奇藝國際站《中國說唱巔峰對決》本周六（10日）中午12點VIP搶先看。