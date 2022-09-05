新北市議員參選人吳訓孝指出，有人轉傳當時現場的影片給他，只見嘉義鄉親當時對他喊「嘉義人要支持嘉義人」，直指林佳龍又在說謊。(民眾提供)

新北市嘉義同鄉會4日晚間在板橋舉辦中秋聯歡晚會，民進黨新北市長參選人林佳龍出席活動爭取嘉義鄉親支持，事後他稱每桌都有人對他喊「凍蒜」，不過新北市議員參選人吳訓孝指出，有人轉傳當時現場的影片給他，只見嘉義鄉親當時對他喊「嘉義人要支持嘉義人」，直指林佳龍又在說謊。

吳訓孝表示，新北市長侯友宜昨天因防颱關係，不克出席在板橋舉辦的嘉義同鄉會活動，然而跟嘉義毫無關係的林佳龍卻趁機出席，甚至不顧主辦單位同意，強硬在台上喊「凍蒜」，結果立刻被同鄉會幹部制止，林佳龍今天竟然還敢說，逐桌問好時，每一桌都有人跟他喊「凍蒜」，根本又是公然說謊。

他指出，今(5)日有嘉義鄉親看不下去，傳給同為嘉義出身的自己一段影片，可以看到林佳龍在逐桌致意時，直接被嘉義鄉親「洗臉」，對著林佳龍喊「嘉義人要支持嘉義人」，想問林佳龍，這段影片是怎麼一回事？誰跟你每一桌都喊凍蒜？

吳訓孝說，正宗嘉義子弟的侯市長，昨天由於防颱關係，不克出席同鄉會活動，侯市長受訪時，只有強調對於鄉親的感謝，並致歉不能出席活動，反觀跟嘉義一點都沒關係的林佳龍，「亂蹭不成反被嗆，呼籲林佳龍，跑選舉就認真跑，不要到處亂蹭，更不要綁架嘉義人！」。