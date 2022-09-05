《國家語言發展法》於2018年12月25日在立法院三讀通過，隔年1月9日公布，規畫將本土語納入國高中必修課程，然而政策上路至今，卻陷入「師資不足、待遇不佳」兩大困境，其中教學支援人員鐘點費已逾10年沒有調漲。無黨籍立委黃國書、民進黨立委陳秀寳、羅美玲、王美惠今（5日）齊聲呼籲教育部履行調薪承諾，保障教支人員權益。

黃國書表示，至今已開學第二周，許多學校卻仍苦尋不到本土語教師。以高中端為例，22縣市中高達16縣市僅個位數的閩南語教師，其中6縣市甚至連一位都沒有，更遑論客家語及原住民語師資。

他強調，教學支援人員為推動本土語教育不可或缺之重要角色，教育部卻長期忽視其權益，今年軍公教全面調薪4％，教支人員鐘點費卻自2006年凍漲至今，讓投入教學之意願降低。教育部潘文忠部長曾允諾將調漲教支人員及兼任代課教師鐘點費，而行政院8月卻僅核定調整兼任代課教師之薪資，獨漏了教學支援人員。

陳秀寳指出，目前本土語言的教支人員數量大約5036人，現行閩、客語教支人員鐘點費為國小一節320元；國中一節360元，原住民族語則為國小一節360元；國中一節400元；換算下來每分鐘8到9元，確實有非常大的調整空間。教支人員的薪資已經不能是研議調漲，而是一定要漲，希望教育部嚴守承諾，不要讓教支人員成為調薪孤兒。

羅美玲指出，以新住民語文課程為例，母語教支人員往往需要需要奔波4到5間學校，平均月薪卻僅約2萬480元，即便加上交通補貼仍難以維持生活。另外，前兩年疫情期間，許多學校都停課或遠距上課，大幅影響教支人員的薪水。

王美惠表示，目前高中以下學校，取得語言認證教師共計有1萬6108人，其中領取鐘點費的教學支援人員有5257人。教支人員占了超過30％，是目前推動本土語言教學的重要師資，但鐘點費已逾10年沒有調漲。此外，統計現職教師有通過閩南語能力認證，國小有6155人，高中卻僅有480人，各級學校語言師資分配不均，更代表面臨人力嚴重缺口。

王美惠認為，工欲善其事，必先利其器，推動本土語言教學傳承，需先改善教支人員待遇，留得住人才，才能確保教學品質穩定，也呼籲教育部應立即履行調薪承諾，保障教支人員權益，成為教支人員堅強後盾。