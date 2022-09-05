中華航空日前召開董事會臨時會，通過訂購16架波音787-9客機，遭質疑是受政治施壓，新黨市議員參選人等與大黃蜂團隊召開記者會直言，美國參眾議院已經變成皮條院，今年四月波音787尚未通過FAA檢測，就公然拉生意，「請問美國人民不覺得丟臉嗎？ 」並提出萬字白皮書報告要送交AIT。

新黨桃園市議員參選人游智彬表示，美國參議院已變成皮條院，今年4月美國共和黨首席參議員葛理漢率團訪台，與蔡英文總統會面時，就大辣辣當面要台灣向波音公司購買24架787型客機，當時787客機問題一大堆，不僅波音工程師都投書媒體說不敢坐787，當時連美國聯邦航空局(FAA)都不准波音公司交付787。

游智彬指出，葛理漢不僅是皮條客，還是強銷惡質貨，難道美國參議院已經變成出國拉生意「皮條院」了嗎？比飛航安全更可怕的是美國強賣的背後，是台灣統治階級蔡英文們林智堅們對台灣農工階級的剝削，這些飛機的購買利益只有統治階級可以雨露均霑，那些被剝削台灣農工青年只能去柬埔寨詐騙和被割器官，是讓台灣社會陷入不公不義的重要因素。

新黨松山信義區議員參選人郭榮先指出，根據新黨所做的「波音787由夢想到夢魘」指出，FAA在今年二月就將對波音新的787夢幻客機進行最終檢查，且不允許波音自行對客機進行檢查和批准，五月時還指證波音787認證資料不完全，參議員葛理漢四月就來拉生意，難道是FAA與美國國會早就套好招了嗎？ 波音787的問題，不僅凸顯波音公司追求壓低成本忽略品質的問題，還毫不掩飾的上演美國官商勾結施壓強銷的戲碼。

黃蜂團隊召集人王萬邦指出，波音787有些問題還是一再重複發生，根本沒有解決，除了媒體常報的引擎與電池的問題外，導航系統也有嚴重的問題，已經有三次以上進場導航偏離及偏低的紀錄，有一次還險些墜機。有超過3次駕駛艙外玻璃出現裂痕，其中1次是日本航空起飛前出現嚴重的蛛網裂痕。

王萬邦表示，另外波音787引以為傲的複合材料使用，也出現碳複合蒙皮面板之間的間隙過大的問題，還有鈦部件問題等這些問題，請問FAA就找到答案嗎？ 請問FAA是否也受到這些扮演皮條客的國會議員施壓才開放787的交付。