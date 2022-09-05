緬甸軍政府法院日前判處被廢黜的文人政府領袖翁山蘇姬3年苦役徒刑，認定她領導的政黨在2020年贏得勝選中作弊。歐洲聯盟今天對這項判決予以譴責。

路透社報導，一名熟悉訴訟程序的消息人士2日訴路透社，翁山蘇姬被判有罪並處以3年苦役徒刑。她的律師也對英國廣播公司（BBC）提供相同訊息。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「歐盟譴責緬甸方面對翁山蘇姬另加3年苦役拘禁的不公判決。她如今因11項罪名面臨20年牢獄之災，還有幾項罪名待審。」

波瑞爾說：「歐盟呼籲緬甸政權釋放她和所有政治犯。」

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎獲得主，曾率領在野挑戰軍政府數十年的統治。她所領導的文人政府去年2月遭軍事政變推翻，本人也遭拘禁至今。

翁山蘇姬先前已被判了17年以上徒刑。她本人否認所有指控。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110905