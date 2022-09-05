近年台灣展現生醫實力，政府持續投入資源在研發能力、法規鬆綁、行政流程、人才培育等方面精進，希望為國人帶來更健康便利生活之餘，也希望打造生醫產業成為新興護國群山。行政院副院長沈榮津今（5）表示，生醫產業營業額從2016年4,700億元，到去年突破7,000億元，兆元產值指日可待。

據悉，8月25日行政院蘇院長也剛核定「建置台灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，5年投入超過105億元，建置研發服務廠，補助技術研發，訂定符合產業發展的法規，提供科學諮詢輔導，一方面希望打造台灣成為亞太地區創新生物製造重要基地，一方面更為建立自主供應、自行研發產品能力，以因應疫苗緊急需求。

沈榮津5日出席2022行政院生技產業策略諮議委員會議開幕典禮致詞時表示，行政院為加強生技醫藥發展藍圖的規劃，強化政策與資源統籌功能，在2005年設生技產業策略諮議委員會(Bio Taiwan Committee；BTC)，並逐年來召開。

沈榮津說，一年一度BTC會議，透過BTC委員提出重點議題及策略方向建議，並邀請產、政、學、研、醫等各界代表參與討論凝聚共識，作為跨部會推動生醫產業政策依循。

沈榮津說，BTC作為上位政策建議與共識會議，近年來已累積多項亮眼成果，包含國家生技研究園區開幕、台大醫院新竹分院營運、遠距醫療服務納入健保給付、修正生技新藥條例及制定醫療器材管理法，並在去年7月台灣創新板及戰略新板開版，提供生醫產業多元募資管道。

沈榮津說，生醫產業是台灣戰略產業，也是未來兆元產業，總統蔡英文非常重視生醫產業，「5+2產業創新」或「6大核心戰略產業」中，生醫產業都是最關鍵的發展項目。

沈榮津說，2017年起至今政府投入400億元經費，完善生態系、整合生醫產業聚落，也健全法制環境以加速生醫產業發展。

沈榮津說，生醫產業營業額也逐年成長，從2016年的4,700億元，成長到去年突破7,000億元，未來兆元產值指日可待。

沈榮津說，今年的大會主題聚焦在生醫結合智慧科技、資通訊產業，創造更多的可能性，這都是近年來最重要的議題，特別希望藉由公私協力，提升台灣生醫產業的競爭力。

沈榮津說，BTC成立17年來（2005年成立），感謝各位委員以自身專業，給予政府許多寶貴意見，政府也逐年落實委員會建議，從各方面精進，讓我國生醫產業更穩健發展、接軌國際。

精準醫療是當前政府生醫產業佈局主軸，2020年起政府提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」，4年投入95億元，希望進一步完善精準健康產業環境、扶植前瞻生醫研發與製造，強化國家級資料庫應用，以開發精準預防、診斷及治療系統。