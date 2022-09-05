台股今（5）日依然弱勢整理，約在平盤14,673點上下游走，股王大立光（3008）、股后信驊（5274）不但上周都失守2,000元，今天也同步走跌，除了四千金外，沒有900元俱樂部，連500元以上的高價股剩下16檔，約與高峰時腰斬。

美股四大指數上周五續跌，全都跌破季線支撐，台股今天開盤後，重要指標股都下跌，股王大立光續跌至1,900元關前、貨櫃股的萬海及陽明、被動元件龍頭股國巨、記憶體股的南亞科等，股價都不振，台積電力守平盤下下，IC設計股龍頭聯發科、ABF股南電、中鋼及台泥等，則維持上漲格局，台股指數在平盤上下弱勢整理。

由於美國通膨、鷹升息壓力大，造成上周美股回落，外資在台股提款不斷，科技股成主要提款對象，新台幣匯率摜破30元整數關卡後，今天依然重貶1角以上，低檔國安基金等政策護盤，指數未出現重挫，但市場追價無力，估計今天成交值仍約估僅有2,000億元。