新北市議員參選人高乃芸表示，自己是新北市民進黨最年輕的議員參選人，因此參與宣傳18歲公民權義不容辭。（民進黨青年部提供）

新北市議員參選人顏蔚慈表示，18歲公民權是世界潮流與趨勢。（民進黨青年部提供）

年底11月26日除了九合一地方大選之外，18歲公民權修憲案公民複決也會同時舉行，此案朝野各黨派獲得共識，共同力挺修憲通過。民進黨青年部今天（5日）發起「繽紛18路行動」，號召「國務青」一起為18歲公民權進行宣傳。

國務青代表、逢甲大學學生楊先驊表示，為響應蔡英文總統「民主前進挺18」的理念，國務青將走入全國18種場所，宣傳18歲公民權修憲，除了年輕人熟悉的學區、百貨商圈、文創園區、電影街外，更要前進廟口、老街、夜市、早市、黃昏市場，爭取跨世代支持，告訴長輩台灣的年輕人「不再是過去『有耳無喙』的囝仔人，更加是『有耳有喙、有擔當』，自信勇敢的少年家。」

國務青代表、嘉義大學學生黃亭瑜接著表示，國務青還會主動深入親子公園與長照據點宣講，讓年輕家長與長輩了解到「支持18歲公民權，就是支持孩子們的未來」。同時，為了不錯過觀光、返鄉與通勤帶來大量人潮的宣傳良機，國務青也會前往歷史建築、漁港，以及交通節點如幾位議員參選人選區所在的南港車站、林口捷運站、大安捷運站、動物園捷運站和三重捷運站，把握任何讓青年獲得重視的機會，讓台灣民主持續深化。

新北市議員參選人顏蔚慈表示，18歲公民權是世界潮流與趨勢，代表世代正義，社會期盼青年參與公共事務，卻忽略「讓青年世代為自己選擇發聲」的最後一塊拼圖。曾任桃園市青年局長的顏蔚慈提及，新北市政府即便成立青年局，卻沒有對18歲公民權表態發聲，愧對青年世代與納稅人，因此她會支持國務青「繽紛18路」行動，呼籲更多朋友支持18歲公民權，支持年輕人權益。

台北市議員參選人何孟樺表示，在民進黨青年部主任任內，常與青年夥伴討論公共事務，驚訝這麼多有想法的年輕人竟然無法投票，同時在競選時也發現許多民眾還不知道年底有18歲公民權修憲複決，非常可惜。何孟樺宣布將捐出數塊看板，號召所有年齡層的民眾一起支持18歲公民權通過，讓年輕朋友享有更多權益，讓台灣跟上世界潮流。

新北市議員參選人高乃芸表示，自己是新北市民進黨最年輕的議員參選人，因此參與宣傳18歲公民權義不容辭。高乃芸強調，作為諮商心理師，深知年齡不能作為衡量心智成熟的標準，也不能用來限制年輕人決定自己的未來，將會在老人共餐等場合大力宣傳18歲公民權，讓不同世代都了解，青年世代決定自己未來的重要性。

民進黨青年部副主任阮俊達說明，民進黨提名的各級參選人、特別是青年參選人都已積極響應蔡英文總統「民主前進挺18」的號召，採取行動支持18歲公民權修憲複決，從今天開始，民進黨青年部與各地的國務青夥伴們也將會採取行動，深入18種不同場所進行宣講，一起力拚11月26日修憲複決過關。