日本前首相安倍晉三本月27日將舉行國葬，外界關注我方出席的代表層級，對此，總統府副祕書長黃重諺今天表示，總統、副總統、行政院長及前副總統陳建仁因行程較忙，應該都不會前往。至於是否由台日關係協會祕書長蘇嘉全代表出席？他先是要反駁媒體層級太低的說法，隨後笑稱「不能用這種方式套話」。

黃重諺今天早上接受廣播節目專訪，由於安倍晉三之前舉行告別式，我方派出賴清德前往，引發台日高度關注。此次安倍國葬，主持人詢問日方是否有規定現職高層官員不能代表參加？黃重諺表示，應該沒有規定，目前台日雙方正在磋商人選。

主持人逐一詢問蔡英文總統、賴清德和蘇貞昌是否前往出席？他說，「總統不會自己去，總統事情比較多。」賴清德和蘇貞昌，因國會議期即將開始，時間上應該也比較忙，至於目前出使教廷的陳建仁，「應該沒有，他也滿忙的。」

主持人追問，如果由蘇嘉全代表出席是否層級太低？黃重諺先是回應說「即便如此....」，但隨即警覺的把話題打住，笑稱「不能用這種方式套話」。

外界擔心安倍過世後，台日關係將變得弱化，他認為，日本社會跟政界對於台灣的支持度很高，政府的決策必須要反映社會的觀點，因此不太容易出現結構性改變情況，如果日本政府對北京的態度想要軟化，日本社會也不會輕易接受這樣的調整。

他以美日的演習為例，就反應了最新的情勢，顯示日本政府並沒有因為安倍晉三的去世受到影響，美日針對中國大陸在第一島鏈以西的動作，調整演習科目，日本近期也說要增加中長程飛彈等新武力佈署，來因應周邊的威脅。

黃重諺指出，日本所謂的周邊威脅，不用懷疑，除了北韓就剩下中國大陸，因此日本政府的新防衛構想，就是要防範中國大陸在區域引發的新狀況。只要中國對印太區域威脅一直存在，日本政界就很難無視於每天遇到的威脅，對北京採取軟化態度。