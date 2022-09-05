新北市截至目前志工人數已經突破18萬人，每年產出服務時數約1800萬小時，換算產值達30億元整。新北市社會局今起連4日在市府一樓大廳辦理慶祝志工日服務成果展，今開幕典禮以「家庭志工回娘家」為主題，邀請歷屆服務績優志工家庭獎得主出席，市長侯友宜到場感謝志工，是新北持續往前的動力。

新北市社會局表示，市府自1982年起，結合社區資源組成志工隊，服務在地兒童、老人及街友等對象，政策推動迄今已屆滿40周年，這次邀請志工回娘家，分享參與服務的歲月。

五股國小志工曹素月及先生、兩位兒子是2020年服務績優志工家庭獎得主，曹素月志工自1996年起進入五股國小服務，擔任特教班教學支援及普通班讀經志工，服務迄今已逾25年，素月志工長期投入公益的積極與熱心，也帶動先生與兩位兒子陸續加入志願服務行列。

曹素月表示，因為家長從事志願服務帶給子女的正面榜樣，使得家庭成員間情感更為凝聚，家人間的攜手參與，使志願服務成為另類引以為傲的「家族事業」。

侯友宜提到，隨著公益理念在社會的推廣與發展，志願服務類型也變得相當多元，本年度「企業志工」主題日協辦單位和泰汽車，長年以來捐贈學校導護志工裝備，致力守護導護志工與學童「行」的安全；「青年志工」主題日協辦學校莊敬高職，主動響應市府惜食計畫，由餐飲科學生進入社區廚房，教導志工利用NG蔬果變化出各式美食料理。

侯友宜說，新北市志工人數於2022年6月突破18萬人，每年產出服務時數約1800萬小時，換算產值達30億元整，感謝志工朋友們長期以來為這個城市的努力與付出，成為市府團隊最堅強的支持後盾。

社會局長張錦麗表示，志願服務是適合所有民眾投入的公益活動，為因應高齡社會，推行銀髮俱樂部政策，鼓勵民間團體、社區發展協會等組織成立志願服務隊，結合在地志工人力，辦理健康促進或社會參與活動。

另外為鼓勵年輕人投入，也結合青年局與新北金青年志工中心等資源，每年暑假期間辦理青年志工挑戰賽，由青年自行規劃服務方案，進入托老、銀髮俱樂部與社福機構等場域服務，展現年輕人創意與活力，實現青銀共融理念。