創新創意是產業提升競爭力的關鍵，台南市政府為扶植具潛力企業開拓新市場，與財團法人櫃檯買賣中心共同合作建置「創櫃板」，發掘並推薦優良廠商參與，截至目前為止，已推薦並進入櫃檯買賣中心登錄創櫃板的企業共有6家，讓台南微型及小型企業可以較低成本募得營運所需資金並擴大營運規模，逐步建構多層次架構特色市場，帶動整體城市經濟競爭力。

台南市長黃偉哲表示，「創櫃板」主要係取其「創意櫃檯」意涵命名，主要是協助地方富有創意的微型及小型創新企業得以順利籌措所需資金，並透過「公設聯合輔導機制」協助企業財務、會計、內控、行銷、法制及公司治理等全方位輔導，登錄創櫃板後，透過從研發補助、資金融通、人才培訓等各方面輔導下，可讓企業建立完整之機制、強化企業體質、提高知名度、增加籌資管道以吸引優秀人才等多元附加價值。

台南市經發局長陳凱凌指出，截至目前為止，已推薦並進入櫃檯買賣中心登錄創櫃板的企業共有6家，登錄創櫃板後，櫃買中心將從研發、資金、人才等方面著手，協助建立完整經營模式，並積極媒合國內外企業創造合作夥伴機會，企業亦可藉由在創櫃板掛牌，吸引優秀人才進駐，並在申請股票公開發行時，可協助覆核其股票公開發行申請書件，使申請股票公開發行更順暢，以利企業長遠發展。

台南市經濟發展局鼓勵新創企業不遺餘力，未來將持續推動各項輔導政策，為臺南企業建立完善的經營環境，提升企業產業競爭力。(記者張雅雲/台南報導)