晶圓代工大廠台積電(2330)為強化成長動能，積極招聘各級優秀人才，針對明年畢業的碩、博士生正式啟動「預辦登積計畫」，預計招募逾1500人，最快今年底即可拿到聘書，畢業立即就業，報到還享有10萬元到職獎金。

台積電邀請電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管等領域的碩、博士學生盡早投遞履歷，並將分別於台大（9/14）、中央（9/20）、陽明交通（9/27）、清華（9/30）、成大（10/20）及中山大學（10/28）舉辦預聘面談會。

台積電致力建立開放與多元包容且具挑戰性的工作環境，並提供具競爭性的薪資福利，碩士畢業新進工程師平均年薪逾200萬元。同時，去年成立新人訓練中心規畫完整培訓課程，以專業師資搭配實機實作教學，協助新進同仁建立工作所需技能基礎。

台積電3日舉辦TSMC Day，為一系列預辦登積計畫活動揭開序幕，邀請年輕學子參與線上講座，了解台積電的數位轉型願景、前瞻技術發展及半導體產業的未來展望。活動亦安排台積電主管和學長姐們與同學進行交流，分享工作與職涯發展。

台積電後續將舉行多場線上說明會，帶領學生認識公司與各組織單位。同時，亦將前進大學校園舉辦預聘面談會，讓同學在學校就近參與面談。為鼓勵相關背景女性人才加入，今年預聘計畫亦規畫女性人才職涯分享會，邀請女性主管分享職涯經驗，並同步舉辦面談。

台積電後續將舉行多場線上說明會，帶領學生認識公司與各組織單位。同時，亦將前進大學校園舉辦預聘面談會，讓同學在學校就近參與面談。為鼓勵相關背景女性人才加入，今年預聘計畫亦規畫女性人才職涯分享會，邀請女性主管分享職涯經驗，並同步舉辦面談。

此外，台積電今年「預辦登積」行動徵才車預計9月中旬啟動，由北到南巡迴16所學校。今年以積星宇宙與圓夢啟程概念打造，並在車上設有面談室及超大型積星扭蛋機，提供限量台積電贈品，學生們只要憑著現場報名時的代幣便可小試身手，把限量贈品帶回家。