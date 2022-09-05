俄烏戰爭衍生的能源危機逐漸在歐洲社會發酵，捷克首都布拉格爆發大規模示威，德、法、瑞典等國週末陸續端出應對能源價格飆升的措施，設法預防天氣轉冷後可能的社會動盪。

「紐約時報」指出，隨歐洲尋求擺脫俄國化石燃料的依賴，不滿能源成本攀升的示威也陸續出現，歐盟各成員國的能源部長本週將緊急會商，加緊在秋冬前備妥應急方案。

● 俄氣斷供 德、法、瑞典紛端補助方案

目前以德國端出的包裹因應方案手筆最大。總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府承諾提撥650億歐元（近新台幣2兆）紓緩民眾生活壓力，包括對數以百萬計領取養老金民眾一次性發給300歐元，支應不斷增加的能源費。政府也將鎖定學生族提供200歐元一次性小額撥款，並對領取房屋補貼者提供暖氣費。

瑞典政府宣布將提供230億歐元流動資金，補助能源企業持續辦理供應採購至明年3月。瑞典財長丹貝里（Mikael Damberg）表示若無政府補助，有些電力公司恐會5日就要面臨「技術性破產」。

法國也展開自1970年代石油危機以來最大的能源保障行動，政府已支出超過260億歐元補助家戶能源賬單，還要求企業需指派「節能大使」，與政府商討與分享省電計畫；總統馬克宏稱當前為「能源撙節紀元」。

在德國政府頒布救濟包裹前兩天，克里姆林宮所掌控的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布無限期停止北溪1號（Nord Stream 1）管線供氣；北溪1號輸氣終端在德國，為大部分歐洲地區供氣。

俄方稱管線檢查期間所發現的問題解決前將持續保持關閉狀態，也沒講具體時程；歐洲官員咸認俄方此舉為政治動機，因為俄國斷供當天，七大工業國集團（G7）的財長達成共識，將對俄國石油設置價格上限，以削弱俄國自歐洲賺取能源收益。

● 布拉格7萬人示威 歐洲憂社會出現挺烏疲乏

但經濟焦慮在歐洲各地已顯而易見。捷克政府才剛挺過應對物價飛漲不力的不信任投票隔天，布拉格街頭3日湧現約7萬人抗議能源成本過高。由極右翼與附屬團體發動的示威群眾更對捷克身為北約與歐盟成員強烈不滿。

紐時指出，示威凸顯歐洲領導人益發擔心能源危機和飆升的通膨可能引發政治不穩，歐洲各國不乏公民表示擔心積蓄不保及冬天付不起賬單。

俄烏戰爭衝擊經濟的漣漪讓部分歐洲人開始對支持基輔卻步。許多歐洲人開始擔心，隨支持烏克蘭所需承受的經濟代價日趨沉重，民間恐對政府挺烏克蘭滋生反感。

德國左翼最大的左派黨（Die Linke）與極右翼團體已在籌劃抗爭；一些工會早就放話，只要政府最新的措施無法緩解低薪者遭遇的問題，他們一定上街示威。

36歲的英國人奧柯克（James Allcock）將畢生積蓄投注於英格蘭東部貝佛利（Beverley）所開的小餐館。他說只要2、3週內不見政府伸援手，明年可能就得關門大吉。

奧柯克說：「人們最終都想做正確的事（力挺烏克蘭），但若說會義無反顧持續相挺，那是騙人的。我的看法不變，即應該支持烏克蘭並擺脫俄國能源，但這必須得國內無後顧之憂才行。」（譯者：陳亦偉）1110905