俄烏戰爭、政策緊縮及消費者信心下跌顯示全球經濟硬著陸的可能性增加，下方風險漸增。伴隨天然氣供應中斷加劇衰退風險，預期對歐元區GDP造成4％~5％的衝擊，富達國際表示，歐洲央行可能在9月會議後被迫中止升息周期，因此，持續看好存續期間較長的核心歐洲國家債券。

富達國際表示，7月份全球投資級債市表現出現分歧，亞洲投資級債利差持續擴張，因為中國市場持續疲弱並缺乏政策支持，目前仍看較為看好歐洲投資級債，歐洲衰退的經濟前景將讓使歐洲政府出台更多的支持政策；美國投資級債維持中立的投資看法。

對於非投資級債展望，富達國際表示，在經濟逆風、通膨高企和央行持續升息的環境下，富達國際對整體非投資等級債券市場維持中立態度。美國非投資等級債7月份報酬為2009年年中以來最高月度表現，主要因為企業近一季強勁的獲利表現，整體而言，對美國非投資等級債券市場持謹慎態度。