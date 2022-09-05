經濟部公布最新統計，今年1至6月化學材料及肥料業 產值年增9.9％，惟產量年減6.8％：化學材料及肥料業上游主要為原油，其衍生產品應用廣泛，因此深受國際油價及全球景氣波動影響。

2019、2020年受美中貿易紛爭干擾及COVID-19疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，致產值連續2年下滑。2021年隨全球經濟逐漸復甦，國際油價迅速翻升，加上美國冰風暴及中國大陸能耗雙控等因素抑制供給，推升石化原料價量齊揚，化學材料及肥料業產值達2兆528億元，年增53.3％，為有統計資料以來最大增幅，剔除物價因素後生產量指數亦成長10.0％。

今年1至6月國際油價雖續居高檔，但因中國大陸封控措施干擾物流，加上終端市場需求疲軟，廠商購料保守觀望，且部分石化原料因油價上漲壓抑加工利差而減產，雖產值年增9.9％，惟生產量指數轉呈年減6.8％。

今年1至6月僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較上年同期成長：就細業別觀察，今年1至6月除合成橡膠原料業外，各細業產值在價格支撐下均呈成長，惟產量方面，僅肥料及氮化合物業較上年同期增加，其餘均呈下滑。

出口至中國大陸及香港占比逐年下滑、出口至越南比重上升：中國大陸及香港向為我國化學材料及肥料業主要出口市場，惟近年受美中貿易紛爭干擾、中國大陸經濟成長趨緩等影響下，占比大致呈逐年下滑，其次分別為越南和美國。若觀察主要出口貨品，有機與無機化學品及塑膠原料出口至中國大陸及香港占比從107年超過5成後轉呈下滑，今年1至7月更降至4成以下，分別為35.9％及38.7％。

人造纖維絲、棉因供應鏈移轉，出口至越南比重逐年增加，今年1-7月占25.9％居首，超越中國大陸及香港(占20.4％)。合成橡膠原料因手套原料需求及價格滑落影響，致原居首位的馬來西亞於今年1-7月落居第二(占13.2％)，而中國大陸及香港則上升至首位(占14.9％)。肥料今年1-7月出口大幅增加77.8％，以日本(占19.7％)、馬來西亞(占15.7％)、墨西哥(占11.4％)為主。

雖全球經濟成長動能因通膨壓力而走緩，惟政府積極推動國內業者開發高附加價值及異質性產品、朝向綠色可分解及回收再利用的材料發展，另協助業者拓展多元市場，並積極參與新南向等國家產業合作，可望增強我國化學材料及肥料業之國際競爭力，並開拓新的外銷商機。