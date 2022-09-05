行政院農業委員會臺南區農業改良場完成開發附掛式大蒜種植機，以1畦3行為主模式，以夾取式取蒜種，可大幅提高單粒播種精確度，減少缺播率，改裝浮動式接地輪可調整種植深度，且可配合不同地區種植深度要求，一次完成開溝、種植、覆土及鎮壓，並可選用不同行數機型以配合當地適用之種植規格，經田間反覆測驗後，附掛式大蒜種植機作業能力為每小時可播種0.07~0.12公頃，估算每天可種植面積約為0.56~0.8公頃，對照人工播種每人每天僅可種植0.03~0.04公頃，人機比約為18倍。

大蒜作為臺灣重要辛香料，於全臺從北到南皆有種植，全臺灣約種植4,800公頃，而產量達48,000公噸，主要產區為雲林縣、彰化縣、臺南市等地，其中以雲林種植面積占總面積9成以上，並以大片黑為主要種植品種。而大蒜傳統種植方法為人工種植，需耗費大量人力，面對農村人力老化、雇工困難等缺工問題，種植時若因人工缺乏，或找不到足夠工人的情況下而延誤種植勢必影響後續收穫品質，嚴重影響農民收益。但國內大蒜種植方式因習慣、氣候、水土環境及前後期作田區輪作配置等因素，大蒜種植方式從1畦2行至1畦8行，田間溝距自90到140公分皆有，種植規格多樣是產業機械化一大挑戰，目前種植最廣泛栽培為1畦2行或3行。

因應大蒜機械化需求，今年起農委會輔導的機械耕作團、大蒜產業策略聯盟及輔導大蒜產業之農會、農業合作社（含所屬成員）可向農糧署各區分署及辦事處申請大蒜產業機械補助，種植補助2分之1。雖今年相關補助申請已停止受理，但還請有興趣之農友注意農糧署公告，本會將投入約1億元預算補助農民購置省工機械，3年內讓大蒜從種植、採收到烘乾達到全面機械化。