邊境逐漸開放，各國木工機械展實體展陸續舉行，外貿協會5日宣布，2023年台北國際木工機械展（WOOD TAIWAN）」預計2023年4月20日至23日於台北南港展覽館一館實體登場，為呼應產業永續趨勢，將以「Envision a Greener Future」為展覽標語，13日起開放廠商參展報名。

貿協指出，今年全球重要木工機展，皆實體如期開展，尤其8月下旬剛閉幕的美國木工機械展，更可感受北美市場的熱度，可觀察到疫後木工機械產業對於自動化、智慧製造的強勁需求，工業物聯網更帶來在監測、預測、診斷的創新發展。

貿協指出，貿協與台灣木工機械工業公會鼓勵相關業者趁勝追擊，參與亞洲指標木工機械重要平台WOOD TAIWAN，掌握疫後復甦商機，展示各式研發設備、周邊配件及木成品，屆時也將有來自全球買主蒞臨參觀採購。

貿協指出，2023年台北國際木工機械展將廣納上中下游相關產品鏈，從木材、加工設備、零組件、手工具、手作木工DIY、雷射刻、家具五金、軟體服務到木質家具等產品。

另外，因應全球低碳趨勢，木工機械產業的綠色轉型，包括各式節能減碳的設備、木材的循環利用、碳排放、碳足跡管理的工具等，也是展覽重點。

貿協指出，貿協也會推出WOOD TAIWAN綠色倡議者活動，鼓勵參展廠商分享展出的解決方案如何為地球永續盡一份心力，體現WOOD TAIWAN2023永續標語Envision a Greener Future的精神，致力從供應鏈的製造端就樹立綠色典範，報名參展廠商，即可獲WOOD TAIWAN免費宣傳資源及綠色倡議者標章。