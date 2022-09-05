九九峰可愛動物園，動物寶寶陸續誕生。（九九峰可愛動物園提供／廖志晃南投傳真）

九九峰可愛動物園，動物寶寶陸續誕生。（九九峰可愛動物園提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮九九峰可愛動物園，才剛開幕就喜事連連，動物寶寶陸續誕生，園方為迎接新生命，將從9月9日起舉辦「九九可愛動物節」限時特惠活動，期間門票優惠，身分證末兩碼99的民眾，可以免費入園。

九九峰可愛動物園總面積20公頃，目標是成為亞洲最大的鳥類動物園。園方表示，園區動物因受到完善的照顧，近來美洲小駝、灰冠鶴、黑冠珠雞、白袋鼠、黑天鵝、孔雀、大嘴鳥及羊、馬等動物，陸續繁衍出下一代，動物園族群生生不息。

其中，新生的駝鳥就有10多隻，可以開「幼幼班」了；黑天鵝幼雛更神奇，破殼而出第3天，就由親鳥帶領悠遊水湄間。

歡慶動物誕生，為了讓遊客體驗生命教育，園方從9月9日至18日，為期10天推出票價優惠，讓遊客與動物近距離接觸，觀察動物寶寶的可愛模樣，一起祝福小寶寶成長茁壯。

園方表示，新生的動物寶寶，還沒適應環境，部分還在動物醫院，未必會在戶外活動；再者，動物育幼期間，應盡量和牠們保持距離、安靜觀看，不要拍打欄杆，避免動物爸爸媽媽為了保護幼崽，可能驅趕「陌生人」。

九九可愛動物節期間，入園票價優惠，成人票原價560元、優惠價400元，學生票原價360元、優惠價300元，博愛票原價280元、優惠價200元。