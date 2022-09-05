民進黨台北市長參選人陳時中提出的公廁全面安裝「免治馬桶」飽受爭議，成為在野黨攻擊的對象，國民黨台北市長參選人蔣萬安，也再次提出，全面提升公廁品質，應該從解決市民最在乎的事開始。蔣萬安說，陳時中把「偷窺行為」當成影片創意，喚醒了女性心中被性騷擾的陰影；他也強力譴責，把民眾的恐懼當成有趣笑料，這不道德、甚至失格。

蔣萬安認為，要提高公廁使用意願，就要逐步排除市民的「痛點」；他也提出台北市公有廁所目前的5個問題，主要有「環境髒亂、臭味四溢」、「男性廁所增設尿布台」、「公廁安全疑慮」、「無障礙空間不夠」和「水龍頭、馬桶沖水鈕衛生有疑慮」。

蔣萬安指出，許多民眾需要使用公廁，但是擔心髒亂跟臭味，市府必須提高清潔人力及清潔頻率，並且鼓勵民眾主動通報廁所髒汙；此外，蔣萬安提到，自己是雙寶奶爸，時常幫小孩換尿布，但目前並不是每個公廁都有親子廁所，也沒看到男廁裝設尿布台，可先從公園、美術館、體育館親子活動熱點的男、女公廁加裝尿布台，逐步擴及全市公廁。

另外，公廁安全疑慮主要是偷拍、偷窺等犯罪行為，像是無人看管的公廁被加裝針孔攝影，市府應該提高每月偵測針孔攝影的頻率，要確保每間公廁都有加裝求助鈴，確定求助鈴都會響，以及協調轄區警方跟社區巡守隊不定期巡邏，提高民眾安全感。

蔣萬安還發現，公廁的扶手裝設方式可以改進，未來邁向「高齡化社會」，即使不是法定的無障礙廁所，也應該要結合無障礙思維來改善空間，無障礙廁所要特別加強地板防滑工程，最後是逐步換裝感應式水龍頭、感應式馬桶沖水鈕。