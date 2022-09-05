地緣戰略充滿挑戰之際，拿塔諾：吐瓦魯會堅守兩國邦誼。(總統府提供)

蔡英文總統今天上午以軍禮歡迎吐瓦魯國總理拿塔諾來訪，她期待此行雙方能針對國際局勢及兩國共同關切事項交換意見，持續深化兩國合作關係。拿塔諾強調，在這個充滿混亂與地緣戰略挑戰的時候，吐瓦魯國會持續堅守與中華民國臺灣長久並忠誠的邦誼。

軍禮歡迎儀式今天上午10時40分在總統府前廣場舉行，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄、考試院副院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、財政部長蘇建榮及駐臺使節團等人都出席。

在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡英文與拿塔諾分別致詞。蔡英文表示，吐瓦魯是所有的太平洋友邦中，第一個與臺灣建交的國家，也和臺灣培養出極度堅定的情誼。她曾經在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國的合作成果。臺灣與吐瓦魯在各個領域都合作密切，並且成果豐碩，讓她留下非常深刻的印象。

她感謝拿塔諾及吐瓦魯國的政府與人民，持續在國際場域為臺灣仗義執言，呼籲各界重視臺灣國際參與的權利。包括在聯合國大會、世界衛生大會或是聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等場域，吐瓦魯都積極展現對臺灣的堅定支持。這份珍貴的情誼，她要代表所有臺灣人民表達誠摯的感謝。

這次拿塔諾率團來訪，雙方將針對國際局勢，以及兩國共同關切事項交換意見，並討論如何深化兩國合作關係。她歡迎拿塔諾伉儷及所有訪團成員，並盼臺灣與吐瓦魯兩國邦誼永固，攜手共好。

拿塔諾表示，今天他代表他所摯愛的國家吐瓦魯的政府及人民，在此展現兩國自從1979年建交以來，一直維持鞏固邦誼的承諾；過去43年來，兩國也展現出長久且真摰的夥伴情誼。

他提到，兩國之間有許多共同之處，包括文化、傳統及共同價值，這些都鞏固了吐瓦魯與中華民國之間的邦誼。他也要恭喜中華民國政府大力支持臺灣的原住民族，因為臺灣原住民族與吐瓦魯共享了許多傳統價值、行為準則，以及習俗。

拿塔諾強調，在這個充滿混亂與地緣戰略挑戰的時候，吐瓦魯國會持續堅守與中華民國臺灣長久並忠誠的邦誼。他也認可兩國外交關係的基石，是立基於包括民主、信任、人權以及個人自由等共享價值。

針對中華民國政府給予吐瓦魯的支持以及雙邊合作，他表達最誠摯的感謝，也非常期待未來幾天與臺灣政府的高層會面，共同討論如何深化雙方的合作。